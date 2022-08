Borussia Dortmund | ecco il sostituto di Haller | sarà Modeste

(Di domenica 7 agosto 2022) Ilha trovato ildi. I gialloneri punteranno sull’acquisto diper l’attacco Come riferito da Fabrizio Romano, ilha individuato ildello sfortunato. I gialloneri punteranno sull’acquisto di Anthony. Affare alle fasi finali con il Colonia per il 34enne. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Il #BorussiaDortmund ha trovato il suo nuovo attaccante ?? - CPartenopeo1926 : ??ULTIM’ORA BORUSSIA DORTMUND?? I tedeschi in sostituzione ad Haller, ingaggeranno Anthony Modeste. Attaccante fra… - sportli26181512 : 'Borussia Dortmund a sorpresa: il sostituto di Haller è Modeste': L'esperto centravanti francese del Colonia è il p… - tcm24com : Il Borussia Dortmund chiude un colpo in attacco; arriva Anthony Modeste #Modeste #BorussiaDortmund #Colonia - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? Anthony #Modeste è vicinissimo al Borussia #Dortmund! [ @FabrizioRomano ] #Transfers -

Ilha trovato il sostituto di Haller. I gialloneri punteranno sull'acquisto di Modeste per l'attacco Come riferito da Fabrizio Romano, ilha individuato il sostituto ...Il calciatore del Verona sta ricevendo una corte spietata da Nizza ema il Cholito ha messo il club partenopeo in cima alla lista delle sue preferenze ed ha deciso anche di ...Il Borussia Dortmund ha scelto il sostituto di Haller. Niente Dzeko o altri profili dalla Serie A: ecco chi sarà il nuovo attaccante ...L'esperto centravanti francese del Colonia è il prescelto dalla società giallonera per tamponare l'assenza dell'ex Ajax: secondo 'Sport1' la trattativa è ben avviata, già raggiunto l'accordo con il gi ...