Ultima amichevole prima del via: l’Atalanta sfida il Valencia di Gattuso (Di sabato 6 agosto 2022) Bergamo. Una presenza più o meno fissa nell’ultimo ventennio in Champions League, due volte finalista sconfitta (2000 e 2001), con in bacheca una Coppa UEFA vinta nel 2004, 6 titoli di campione di Spagna e altre varie Coppe e Supercoppe. Il Valencia, a livello storico, non ha bisogno di presentazioni. l’Atalanta ha legato a ‘Los Che’ una partecipazione al Torneo Naranja (lo stesso in palio stasera) nel 2018, con vittoria per 1-2, ma soprattutto uno dei momenti più alti della propria storia calcistica e contemporaneamente più difficili della storia umana di Bergamo: l’ottavo di finale di Champions League del 2020, in pieno scoppio della pandemia. Viaggiare al Mestalla non può che evocare ricordi agrodolci. Il poker di Ilicic, la qualificazione ai quarti, ma anche lo stadio vuoto, il silenzio. L’inizio di un incubo. Sono passati 879 giorni ed è cambiato ... Leggi su bergamonews (Di sabato 6 agosto 2022) Bergamo. Una presenza più o meno fissa nell’ultimo ventennio in Champions League, due volte finalista sconfitta (2000 e 2001), con in bacheca una Coppa UEFA vinta nel 2004, 6 titoli di campione di Spagna e altre varie Coppe e Supercoppe. Il, a livello storico, non ha bisogno di presentazioni.ha legato a ‘Los Che’ una partecipazione al Torneo Naranja (lo stesso in palio stasera) nel 2018, con vittoria per 1-2, ma soprattutto uno dei momenti più alti della propria storia calcistica e contemporaneamente più difficili della storia umana di Bergamo: l’ottavo di finale di Champions League del 2020, in pieno scoppio della pandemia. Viaggiare al Mestalla non può che evocare ricordi agrodolci. Il poker di Ilicic, la qualificazione ai quarti, ma anche lo stadio vuoto, il silenzio. L’inizio di un incubo. Sono passati 879 giorni ed è cambiato ...

