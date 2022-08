Taekwondo | Mondiali juniores 2022 | Traversi e Cutugno si fermano ai quarti

(Di sabato 6 agosto 2022) Dopo le tre medaglie dei primi giorni dei, in corso di svolgimento a Sofia, l’Italia del, in questo sabato 6 agosto, non riesce a ripetersi. La truppa azzurra, che aveva esultato per i bronzi di Giulia Galiero (-44 kg) e Anna Cuorvo (-52 kg) e per lo sfavillante oro di Angelo Mangione (-68 kg), oggi ha visto infatti le sue due più importanti alfiere fermarsi aidi finale., Angelo Mangione si laurea Campione del Mondo! Splendido trionfo daValentina, nelle -63 kg, e Dafne, nelle -59 kg, conducono due incontri brillanti nei sedicesimi e negli ottavi, liberandosi rispettivamente della lettone Anastasija Mocalina e dell’egiziana Malak Elhosseiny Samy (entrambe ...

I giovani atleti delle Fiamme Oro - sezione giovanile- , allenati dai tecnici Antonino Cutugno e Francesco Pacuvio, hanno partecipato alla Summer Cup Sicilia 2022 che si è svolta a Terme Vigliatore che ha visto la partecipazione di oltre 400 ...Terza medaglia, e primo oro, per l'Italia aiJunior di, in corso a Sofia. Angelo Mangione si è laureato campione iridato nella categoria - 68 kg, confermandosi al più alto livello in una stagione in cui ha già conquistato il ...Il maestro Fabrizio Terrile parla della partecipazione della portacolori Anna Fossaceca, bicampionessa italiana 2022, ai Mondiali Cadetti di Sofia e della ripartenza delle attività Lanterna Taekwondo ...