L’Arena | su Simeone c’è anche il Nizza | ma il Napoli resta in pole

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 6 agosto 2022) Secondo quanto scrive, su Giovanniè piombatoilse ilin. Il Verona, però, ha fretta di chiudere. Il Cholito si sta allenando da solo a Peschiera in attesa di fare chiarezza sul suo futuro. Un nuovo pretendente per Giovanni. L’ultima richiesta di informazioni è arrivata dalla Francia e precisamente dal. Il club transalpino è alla ricerca di un attaccante verso i prossimi preliminari di Conference League. L’argentino piace in Costa Azzurra ma non solo. Ilè sempre nome in primo piano. Intanto però emergono succosi retroscena.quest’estate era già stato blandito da due club di serie A, ovvero la ...