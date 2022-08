Juventus-Atletico Madrid domani in tv: orario, canale e diretta streaming dell’amichevole (Di sabato 6 agosto 2022) La Juventus affronterà l’Atletico Madrid nell’ultimo test amichevole prima dell’esordio in campionato contro il Sassuolo fissato per il 15 agosto. Dall’altra parte c’è la formazione guidata da Diego Simeone, anch’essa impegnata a Ferragosto nella sua prima partita della Liga spagnola contro il Getafe. La partita è in programma per domani (domenica 7 agosto) presso il Bloomfield Stadium di Tel Aviv. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20:45. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitorerà l’incontro attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio (202). Disponibile anche la diretta streaming su NOW. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) Laaffronterà l’nell’ultimo test amichevole prima dell’esordio in campionato contro il Sassuolo fissato per il 15 agosto. Dall’altra parte c’è la formazione guidata da Diego Simeone, anch’essa impegnata a Ferragosto nella sua prima partita della Liga spagnola contro il Getafe. La partita è in programma per(domenica 7 agosto) presso il Bloomfield Stadium di Tel Aviv. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20:45. Latelevisiva è affidata a Sky Sport, che monitorerà l’incontro attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio (202). Disponibile anche lasu NOW. SportFace.

