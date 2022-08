Frana in val Ferret, danni a acquedotto: Courmayeur senz'acqua (Di sabato 6 agosto 2022) Emergenza idrica in Val Ferret dopo il danneggiamento dell'acquedotto in seguito alla Frana. E se tre frazioni (La Palud, Entrèves e il Villair) sono senz'acqua già da ieri, tra poche ore anche Courmayeur rischia di fare la stessa fine. "Purtroppo - ha detto il sindaco, Roberto Rota - i danni sull'acquedotto sono importanti. Stiamo lavorando, e continueremo a farlo giorno e notte. Ma tra poche ore il paese sarà senza acqua. Abbiamo organizzato due punti di distribuzione per i cittadini, che continueranno anche domani. La situazione è critica, anche perché in questi giorni la popolazione è passata da 2.700 residenti a quasi 30mila". Leggi su tg24.sky (Di sabato 6 agosto 2022) Emergenza idrica in Valdopo il danneggiamento dell'in seguito alla. E se tre frazioni (La Palud, Entrèves e il Villair) sonogià da ieri, tra poche ore ancherischia di fare la stessa fine. "Purtroppo - ha detto il sindaco, Roberto Rota - isull'sono importanti. Stiamo lavorando, e continueremo a farlo giorno e notte. Ma tra poche ore il paese sarà. Abbiamo organizzato due punti di distribuzione per i cittadini, che continueranno anche domani. La situazione è critica, anche perché in questi giorni la popolazione è passata da 2.700 residenti a quasi 30mila".

