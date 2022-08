Vaiolo delle scimmie, i gruppi Lgbt del Regno Unito al governo: agire per prevenire e vaccinare (Di venerdì 5 agosto 2022) I gruppi che difendono i diritti della comunità Lgbt di tutti gli orientamenti politici nel Regno Unito hanno Unito le forze per chiedere al governo di aumentare gli sforzi per combattere il Vaiolo delle scimmie, altrimenti rischia di diventare “endemico” nel Paese. Gli Usa ieri hanno dichiarato l’emergenza per la salute pubblica riguardo al virus, che nella maggioranza dei casi osservati finora colpisce uomini gay o bisessuali e uomini che fanno sesso con altri uomini (Gbmsm la sigla inglese), dopo che l’Oms il mese scorso ha definito la malattia un’emergenza globale. Le autorità sanitarie britanniche hanno invitato a mantenere la calma, ma ora a Westminster si chiede al ministro della Salute Steve Barclay di agire ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 agosto 2022) Iche difendono i diritti della comunitàdi tutti gli orientamenti politici nelhannole forze per chiedere aldi aumentare gli sforzi per combattere il, altrimenti rischia di diventare “endemico” nel Paese. Gli Usa ieri hanno dichiarato l’emergenza per la salute pubblica riguardo al virus, che nella maggioranza dei casi osservati finora colpisce uomini gay o bisessuali e uomini che fanno sesso con altri uomini (Gbmsm la sigla inglese), dopo che l’Oms il mese scorso ha definito la malattia un’emergenza globale. Le autorità sanitarie britanniche hanno invitato a mantenere la calma, ma ora a Westminster si chiede al ministro della Salute Steve Barclay di...

