Giulia Salemi, il primo viaggio in aereo di Prince: “Sono stati giorni stupendi” (VIDEO) (Di venerdì 5 agosto 2022) Giulia Salemi affronta il primo volo aereo con il cucciolo Prince: ecco le parole della nota imprenditrice rilasciate sui social Giulia Salemi è diventata l’imprenditrice più amata e seguita. L’ex gieffina dopo la partecipazione al noto reality show, il Grande Fratello Vip non si è più fermata. La sua brillante carriera ha subito una meravigliosa evoluzione lavorando su nuovi ed inediti progetti. La Salemi pochi mesi fa ha fatto il suo ingresso nell’ambito dell’imprenditoria lanciando il suo primo brand di abbigliamento “Goldsand” che sta continuando a riscuotere un clamoroso successo. Inoltre Giulia in collaborazione il noto brand “Breil” ha lanciato la sua prima e originale collezione di gioielli. La ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 agosto 2022)affronta ilvolocon il cucciolo: ecco le parole della nota imprenditrice rilasciate sui socialè diventata l’imprenditrice più amata e seguita. L’ex gieffina dopo la partecipazione al noto reality show, il Grande Fratello Vip non si è più fermata. La sua brillante carriera ha subito una meravigliosa evoluzione lavorando su nuovi ed inediti progetti. Lapochi mesi fa ha fatto il suo ingresso nell’ambito dell’imprenditoria lanciando il suobrand di abbigliamento “Goldsand” che sta continuando a riscuotere un clamoroso successo. Inoltrein collaborazione il noto brand “Breil” ha lanciato la sua prima e originale collezione di gioielli. La ...

MediasetTgcom24 : Pierpaolo Pretelli raggiunge Giulia Salemi al Giffoni Film Festival ed è subito bacio sul palco #giuliasalemi… - 361_magazine : - alby11s : RT @Lu9593: scusate ma la bellezza di Giulia Salemi non ha rivali! queste foto >>> ?? #PRELEMI - sasino57 : RT @Redonlymy: #solearmy. Cara Sophie, non un fandom gente comune ha notato che hai trascurato una tue vera amica. Magari vi sentite ogni… - _Dreamer_94 : 'Aleeexa, dimmi come fare per rinascere Giulia Salemi! In alternativa mi andrebbe bene rinascere quel cavallo' ????… -