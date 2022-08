Briaschi: ‘Milan, ecco dove può giocare Mancini’ (Di venerdì 5 agosto 2022) L’ex attaccante del Vicenza, Massimo Briaschi, parla a Tuttosport del giovane attaccante Tommaso Mancini, obiettivo del Milan: Sarà... Leggi su calciomercato (Di venerdì 5 agosto 2022) L’ex attaccante del Vicenza, Massimo, parla a Tuttosport del giovane attaccante Tommaso Mancini, obiettivo del Milan: Sarà...

sportli26181512 : Briaschi: 'Mancini può giocare sia come prima punta che come seconda punta': Massimo Briaschi, ex calciatore fra le… - milansette : Tuttosport titola: 'Mancini, che colpo! Briaschi: «Milan, hai in mano il futuro»' #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Tuttosport titola: 'Mancini, che colpo! Briaschi: «Milan, hai in mano il futuro»': L'edizione odierna di Tuttosport… - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Tuttosport titola: 'Mancini, che colpo! Briaschi: «Milan, hai in mano il futuro»' - MilanNewsit : Tuttosport titola: 'Mancini, che colpo! Briaschi: «Milan, hai in mano il futuro»' -