Calcio: Veretout in uscita dalla Roma, trovato l'accordo con il Marsiglia (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. - (Adnkronos) - Jordan Veretout sta per lasciare la Roma. È ormai cosa fatta per il trasferimento del centrocampista francese all'Olympique Marsiglia. I due club hanno trovato l'accordo per la cessione a titolo definitivo sulla base di 11 milioni di euro di parte fissa. I francesi, inoltre, verseranno nelle casse giallorosse 4,5 milioni di bonus: un milione alla quindicesima presenza e un altro milione alla trentesima, mentre gli altri 2,5 milioni arriveranno qualora l'OM dovesse centrare la qualificazione in Champions League. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022), 4 ago. - (Adnkronos) - Jordansta per lasciare la. È ormai cosa fatta per il trasferimento del centrocampista francese all'Olympique. I due club hannol'per la cessione a titolo definitivo sulla base di 11 milioni di euro di parte fissa. I francesi, inoltre, verseranno nelle casse giallorosse 4,5 milioni di bonus: un milione alla quindicesima presenza e un altro milione alla trentesima, mentre gli altri 2,5 milioni arriveranno qualora l'OM dovesse centrare la qualificazione in Champions League.

TV7Benevento : Calcio: Veretout in uscita dalla Roma, trovato l'accordo con il Marsiglia - - infoitsport : Calcio: Roma; Veretout saluta, affare in chiusura con l'OM - infoitsport : Calcio: Roma; Veretout saluta, affare in chiusura con l'OM - CorSport : #Veretout al #Marsiglia, alla #Roma vanno 11 milioni più 4,5 di bonus ?? - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Roma; Veretout saluta, affare in chiusura con l'OM Operazione a titolo definitivo, ai giallorossi undici milioni -