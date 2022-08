Conte dialoga con Di Battista e punge gli ex alleati: 'In bocca al lupo per l'ammucchiata' (Di mercoledì 3 agosto 2022) - Il leader dei Cinquestelle prepara la corsa solitaria alle elezioni pensando a un ritorno alle origini del ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 3 agosto 2022) - Il leader dei Cinquestelle prepara la corsa solitaria alle elezioni pensando a un ritorno alle origini del ...

Rossano26669 : Strana teoria quella del @pdnetwork di @Piu_Europa sbandierano la necessità di una grande coalizione contro quelli… - CorradiniLidia : Letta apre a Renzi Renzi dialoga con Calenda Italia Viva schifa conte ma apprezza Di Maio Si vocifera di (im)proba… - Giusepp78278797 : Tiz 'Letta dopo aver silurato Conte, dialoga con Calenda ed ex di FI, e apre a Renzi'. Aiò 'Occhi di tigrotto sta'… - SpecialeEmilio : Ma c’è ancora qualcuno che dà fiducia a Letta è diventato peggio di Salvini cambia idea ogni giorno adesso dialoga… - Mirarch3 : RT @mariamacina: Letta corteggia Speranza (che non vuole lasciare Conte) e dialoga con Calenda (che del ministro degli Esteri non vuole sap… -