Taiwan, tensione alle stelle tra Cina e Usa: Nancy Pelosi in volo, allarme bomba in uno degli scali (Di martedì 2 agosto 2022) La speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, dovrebbe sbarcare a Taiwan intorno alle 22:20, ora locale. Lo riporta il Liberty Times . Altri media locali riferiscono che l'aereo ha fatto tappa in Malesia,... Leggi su globalist (Di martedì 2 agosto 2022) La speaker della Camera Usa,, dovrebbe sbarcare aintorno22:20, ora locale. Lo riporta il Liberty Times . Altri media locali riferiscono che l'aereo ha fatto tappa in Malesia,...

