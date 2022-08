Suri Cruise | sulle orme di mamma Katie Holmes

cocoa_key : RT @vogue_italia: Ora che mamma e figlia lavorano insieme, Katie Holmes riprende il poncho indossato da Suri dieci anni fa ?? - vogue_italia : Ora che mamma e figlia lavorano insieme, Katie Holmes riprende il poncho indossato da Suri dieci anni fa ?? - RaffaellaPivato : Suri Cruise canta in «Alone Together», nuovo film di Katie Holmes - Cosmopolitan_IT : La figlia di Katie Holmes e Tom Cruise è stata fotografata con un abito chiaro per le strade di New York -

La figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, si prepara a seguire le orme dei suoi genitori. La giovanissima ha fatto il suo esordio assoluto sul grande schermo in un nuovo film scritto, diretto, ed interpretato dalla madre. La pellicola in questione, Alone Together, segue le vicende di due... Suri Cruise debutta al cinema. Non come attrice, ma come cantante. La figlia di Katie Holmes e Tom Cruise, infatti, è stata scelta dalla madre per cantare Blue Moon nei minuti iniziali del suo nuovo film. Suri Cruise, figlia di Tom Cruise e di Katie Holmes, si prepara a fare il primo passo nel mondo del grande schermo.