Michelle Hunziker, "in che città è stata avvistata": forse... si scatena il gossip (Di martedì 2 agosto 2022) Nostalgia canaglia per Michelle Hunziker? Chissà, forse sì. Il punto è che appena tornata da una lunga vacanza in Sardegna, trascorsa insieme al nuovo compagno, Giovanni Angiolini: la coppia è stata perseguitata dai paparazzi, abbiamo visto loro foto un po' su tutti i rotocalchi. Ma si diceva della possibile nostalgia della conduttrice Mediaset. E perché mai? Presto detto: appena tornata a Milano ha visitato la madre Ineke, dunque è andata verso una città a cui è legata a doppio filo, ovvero Bergamo. Già, la città di Tommaso Trussardi e del brand che porta con il suo cognome. Una città di cui la Hunziker, nel corso della lunga relazione con Tomaso, si è innamorata, il legame insomma è fortissimo. I due infatti si sposarono nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Nostalgia canaglia per? Chissà,sì. Il punto è che appena tornata da una lunga vacanza in Sardegna, trascorsa insieme al nuovo compagno, Giovanni Angiolini: la coppia èperseguitata dai paparazzi, abbiamo visto loro foto un po' su tutti i rotocalchi. Ma si diceva della possibile nostalgia della conduttrice Mediaset. E perché mai? Presto detto: appena tornata a Milano ha visitato la madre Ineke, dunque è andata verso unaa cui è legata a doppio filo, ovvero Bergamo. Già, ladi Tommaso Trussardi e del brand che porta con il suo cognome. Unadi cui la, nel corso della lunga relazione con Tomaso, si è innamorata, il legame insomma è fortissimo. I due infatti si sposarono nella ...

infoitcultura : Michelle Hunziker in rosa coi cuori: a fine vacanze cambia stile col mini abito bon-ton - infoitcultura : Il ritorno nostalgico di Michelle Hunziker a Bergamo, città dell'ex marito Tomaso Trussardi - Paoloo92 : RT @MedInfinityIT: .@m_hunziker ed @RamazzottiEros sul palco insieme ?? Rivedi i migliori momenti di 'Michelle Impossible' in streaming su… - MedInfinityIT : .@m_hunziker ed @RamazzottiEros sul palco insieme ?? Rivedi i migliori momenti di 'Michelle Impossible' in streamin… - BastetFelix : @seguimi2022 Boh?... Assomiglia à Michelle Hunziker coi capelli più lunghi.... ???? -