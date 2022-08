Cremona, donna accoltellata dal marito dopo una lite per il gatto: è grave (Di martedì 2 agosto 2022) donna accoltellata dal marito dopo una discussione sulla gestione del gatto: è accaduto nella giornata di martedì 2 agosto a Ostiano, comune in provincia di Cremona. Qui una coppia di coniugi avrebbe avuto una discussione nel loro appartamento in merito alla gestione di un gatto. La donna avrebbe infatti espresso il desiderio di voler tenere l’animale. Il marito invece era contrario. donna accoltellata dal marito a Cremona: cosa è successo L’operaio, 55 anni e con vari precedenti, ha tentato di uccidere la moglie a coltellate. La donna, 52 anni, è stata colpita dal marito con quattro fendenti all’addome al culmine dell’ennesimo ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022)daluna discussione sulla gestione del: è accaduto nella giornata di martedì 2 agosto a Ostiano, comune in provincia di. Qui una coppia di coniugi avrebbe avuto una discussione nel loro appartamento in merito alla gestione di un. Laavrebbe infatti espresso il desiderio di voler tenere l’animale. Ilinvece era contrario.dal: cosa è successo L’operaio, 55 anni e con vari precedenti, ha tentato di uccidere la moglie a coltellate. La, 52 anni, è stata colpita dalcon quattro fendenti all’addome al culmine dell’ennesimo ...

