Aceto di mele | proprietà e benefici per cuoio capelluto e capelli | anche grassi

L'Aceto di mele sui capelli è il rimedio antico che permette di detergere, rinforzare e lucidare la chioma. Un effetto simile a quello del risciacquo acido, una delle soluzioni migliori per combattere effetto crespo e opacità, dando vita a capelli morbidi e lucenti. Un toccasana adatto a tutte le chiome: un impacco all'Aceto di mele, infatti, è utile per rinforzare il cuoio capelluto, ma anche per i capelli grassi che hanno bisogno di controllare l'eccesso di sebo e ed eliminare la forfora. Ricco di vitamine, minerali, enzimi e sostanze attive benefiche, l'Aceto di mele fa bene a tutti i tipi di capelli. Per chi soffre di secchezza, effetto crespo e ...

