Latina, neonata abbandonata in auto e positiva alla cocaina: sospesa la potestà ai genitori (Di lunedì 1 agosto 2022) I genitori litigavano. Lei, una neonata di due mesi, era chiusa in macchina da mezz’ora, al caldo e con i finestrini chiusi. È successo a Borgo Montello, una frazione di Latina, dove una commessa di un negozio, attirata dalla lite animata della coppia, si è accorta del pianto della piccola, e, per soccorrerla, ha chiamato il 118 e i carabinieri. Al loro arrivo, gli operatori sanitari hanno immediatamente trasferito la bambina in codice rosso all’ospedale Goretti di Latina, dove è stata dichiarata non in pericolo di vita, ma è risultata positiva alla cocaina. Ora, il tribunale per i minorenni di Roma ha emesso un decreto di urgenza per sospendere la responsabilità genitoriale della coppia, un 40enne e una 38enne, entrambi con ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 agosto 2022) Ilitigavano. Lei, unadi due mesi, era chiusa in macchina da mezz’ora, al caldo e con i finestrini chiusi. È successo a Borgo Montello, una frazione di, dove una commessa di un negozio, attirata dlite animata della coppia, si è accorta del pianto della piccola, e, per soccorrerla, ha chiamato il 118 e i carabinieri. Al loro arrivo, gli operatori sanitari hanno immediatamente trasferito la bambina in codice rosso all’ospedale Goretti di, dove è stata dichiarata non in pericolo di vita, ma è risultata. Ora, il tribunale per i minorenni di Roma ha emesso un decreto di urgenza per sospendere la responsabilitàale della coppia, un 40enne e una 38enne, entrambi con ...

