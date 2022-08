Incidente a Riccione, parla l’amica: “Ecco chi erano Giulia e Alessia” (Di lunedì 1 agosto 2022) “erano due ragazze bravissime e belle, non ho parole. Ieri sera ci siamo trovati con alcuni amici per accendere lanterne con i loro nomi scritti sopra”. Queste le parole di alcuni abitanti di Castenaso, nel Bolognese, la città dove sono nate e cresciute Giulia e Alessia Pisanu, le due sorelle morte ieri mattina, attorno alle 6.40, alla stazione di Riccione. Entrambe travolte da un ETR Frecciarossa, in arrivo a Riccione da Pescara. L’identificazione delle giovani è stata possibile solo grazie ad un cellulare fracassato, trovato dalla polizia lungo i binari. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Aria condizionata, arriva terribile scoperta: cosa succede al corpo Nessuno riesce a darsi pace in paese per la morte di Giulia e Alessia Pisanu. Tutti ... Leggi su tvzap (Di lunedì 1 agosto 2022) “due ragazze bravissime e belle, non ho parole. Ieri sera ci siamo trovati con alcuni amici per accendere lanterne con i loro nomi scritti sopra”. Queste le parole di alcuni abitanti di Castenaso, nel Bolognese, la città dove sono nate e cresciutePisanu, le due sorelle morte ieri mattina, attorno alle 6.40, alla stazione di. Entrambe travolte da un ETR Frecciarossa, in arrivo ada Pescara. L’identificazione delle giovani è stata possibile solo grazie ad un cellulare fracassato, trovato dalla polizia lungo i binari. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Aria condizionata, arriva terribile scoperta: cosa succede al corpo Nessuno riesce a darsi pace in paese per la morte diPisanu. Tutti ...

