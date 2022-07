Corrado Formigli: “Cara Meloni, io faccio domande: basta speculare sugli stranieri” (Di lunedì 1 agosto 2022) Il conduttore dopo lo scontro social: “Sono un giornalista di parte, se dovesse vincere le elezioni pensi a governare, non a chi la critica” Leggi su lastampa (Di lunedì 1 agosto 2022) Il conduttore dopo lo scontro social: “Sono un giornalista di parte, se dovesse vincere le elezioni pensi a governare, non a chi la critica”

Marco02839896 : RT @Libero_official: L'affondo di #Sallusti contro #Formigli e sinistra per il tentativo di accusare #Meloni e #Salvini per la tragedia di… - DOD_TheSaint : RT @Libero_official: L'affondo di #Sallusti contro #Formigli e sinistra per il tentativo di accusare #Meloni e #Salvini per la tragedia di… - ilbaro_67 : RT @Andrea6590: Quando uno nasce quadrato non può morire tondo. - Andrea6590 : Quando uno nasce quadrato non può morire tondo. - donatella1158 : RT @Libero_official: L'affondo di #Sallusti contro #Formigli e sinistra per il tentativo di accusare #Meloni e #Salvini per la tragedia di… -