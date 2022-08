Chris Rock e lo schiaffo: "Chi dice che le parole feriscono non è mai stato preso a pugni in faccia" (Di lunedì 1 agosto 2022) Chris Rock non è ancora pronto a confrontarsi con Will Smith dopo lo schiaffone ricevuto agli Oscar 2022 e specifica che chi sostiene che le parole feriscano non è mai stato preso a pugni in faccia. Chris Rock è tornato a commentare lo schiaffo ricevuto da Will Smith durante la cerimonia degli Oscar 2022 con amara ironia nel corso del suo Chris Rock Ego Death World Tour in cui avrebbe specificato che "chi dice che le parole feriscono non è mai stato preso a pugni in faccia". La CNN ha riferito le parole pronunciate dal palco da ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 agosto 2022)non è ancora pronto a confrontarsi con Will Smith dopo lone ricevuto agli Oscar 2022 e specifica che chi sostiene che leferiscano non è maiinè tornato a commentare loricevuto da Will Smith durante la cerimonia degli Oscar 2022 con amara ironia nel corso del suoEgo Death World Tour in cui avrebbe specificato che "chiche lenon è maiin". La CNN ha riferito lepronunciate dal palco da ...

