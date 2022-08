Calenda: "L'appello non è una risposta, vediamoci oggi" (Di lunedì 1 agosto 2022) "Enrico Letta sei troppo intelligente per considerare questo appello una risposta. vediamoci oggi con Più Europa e chiudiamo in un senso o nell'altro. Così ci facciamo male tutti. A dopo". Così Carlo Calenda, in un... Leggi su europa.today (Di lunedì 1 agosto 2022) "Enrico Letta sei troppo intelligente per considerare questounacon Più Europa e chiudiamo in un senso o nell'altro. Così ci facciamo male tutti. A dopo". Così Carlo, in un...

christianrocca : Appello ai sostenitori leali di Draghi Il fronte repubblicano ha bisogno di un partito vero, di un Partito Liberal… - Laila76913893 : RT @dariodangelo91: Enrico #Letta gioca il jolly. Un ultimo appello 'senza veti' per accogliere in coalizione non solo #Calenda ma anche #R… - ItaliaOggi : Elezioni, il Pd a Calenda: appello all'unità, niente veti. Calenda: è una non risposta - LocalPage3 : Elezioni 2022, Calenda a Letta: 'Appello non è risposta, vediamoci oggi' - AlBizzotto : RT @Libero_official: Enrico #Letta, intervenuto alla Festa regionale del #Pd, ha fatto un accorato appello a #Calenda: 'Il tempo passa, il… -