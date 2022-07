Volodymyr Zelensky ha ordinato ai cittadini ucraini rimasti nella regione separatista di Donetsk di andarsene (Di domenica 31 luglio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ordinato l’evacuazione dei cittadini ucraini rimasti nella regione separatista di Donetsk, dove si stanno intensificando le offensive dell’esercito russo. «Molti si rifiutano di andarsene ma deve essere fatto. Più persone lasciano la regione di Leggi su ilpost (Di domenica 31 luglio 2022) Il presidente ucrainohal’evacuazione deidi, dove si stanno intensificando le offensive dell’esercito russo. «Molti si rifiutano dima deve essere fatto. Più persone lasciano ladi

