Aston Villa – Bayern Monaco 1982: la notte dei “leoni” (Di domenica 31 luglio 2022) Un connubio assolutamente coerente con la “notte da leoni” quello richiamato dalla storia dietro al gagliardetto del Bayern presentato oggi. Era l’atto conclusivo dell’allora Coppa dei Campioni che vedeva di fronte i “leoni” dell’Aston Villa – alla loro prima finale nella massima competizione europea – ed i bavaresi. Le foto prima dell’incontro testimoniano lo scambio dei gagliardetti tra il capitano inglese Dennis Mortimer ed il granitico Paul Breitner. Scambio di Gagliardetti tra capitani prima della finale La partita terminò con l’affermazione dell’Aston Villa per 1-0 e quella vittoria rimase scolpita nella storia ultracentenaria degli inglesi in quanto ad oggi è l’unica affermazione nel massimo torneo continentale per club. Rimasto tra i ricordi ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 31 luglio 2022) Un connubio assolutamente coerente con la “da” quello richiamato dalla storia dietro al gagliardetto delpresentato oggi. Era l’atto conclusivo dell’allora Coppa dei Campioni che vedeva di fronte i “” dell’– alla loro prima finale nella massima competizione europea – ed i bavaresi. Le foto prima dell’incontro testimoniano lo scambio dei gagliardetti tra il capitano inglese Dennis Mortimer ed il granitico Paul Breitner. Scambio di Gagliardetti tra capitani prima della finale La partita terminò con l’affermazione dell’per 1-0 e quella vittoria rimase scolpita nella storia ultracentenaria degli inglesi in quanto ad oggi è l’unica affermazione nel massimo torneo continentale per club. Rimasto tra i ricordi ...

AntoVitiello : ?? Il #Milan a centrocampo ci proverà ancora per Renato #Sanches, attenzione anche al giovane #Chukwuemeka dell'Asto… - cmdotcom : Il Milan fa sul serio per Chukwuemeka, trattativa avviata con l’Aston Villa - sportli26181512 : Per Chukwuemeka si studia anche il colpo alla Kalulu: Tra i vari nomi circolati nelle ultime ore per il centrocampo… - Graghibe65 : @idirinho_93 All'epoca erano tra le big.Aston Villa lho vista a Torino in coppa campioni e tutt'ora è la squadra pe… - ilpodsport : #Calciomercato 'Douglas Luiz verso il rinnovo con l'Aston Villa': Milan lontano #ilpodsport -