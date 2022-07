Tifosi della Juventus contro de Ligt: spunta un retroscena clamoroso (Di sabato 30 luglio 2022) La cessione di de Ligt continua a far rumore con i Tifosi della Juventus che sembrano aver criticato il difensore olandese. Ecco il motivo. Il mercato della Juventus non è stato caratterizzato solo dai colpi in entrata ma anche da una cessione piuttosto pesante anche se ha portato importante liquidità. Parliamo di de Ligt, centrale olandese passato al Bayern Monaco. L’ex Ajax, nella passata stagione, ha dimostrato nonostante qualche errore di poter essere il futuro leader della retroguardia bianconera. Le cose, però, non sono andate in questo modo; la partenza del classe 1999 ha portato diverse critiche al giocatore. Cerchiamo di capire il perché. AnsafotoL’addio di Chiellini poteva aprire le porte all’era de Ligt; i primi segnali di ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 30 luglio 2022) La cessione di decontinua a far rumore con iche sembrano aver criticato il difensore olandese. Ecco il motivo. Il mercatonon è stato caratterizzato solo dai colpi in entrata ma anche da una cessione piuttosto pesante anche se ha portato importante liquidità. Parliamo di de, centrale olandese passato al Bayern Monaco. L’ex Ajax, nella passata stagione, ha dimostrato nonostante qualche errore di poter essere il futuro leaderretroguardia bianconera. Le cose, però, non sono andate in questo modo; la partenza del classe 1999 ha portato diverse critiche al giocatore. Cerchiamo di capire il perché. AnsafotoL’addio di Chiellini poteva aprire le porte all’era de; i primi segnali di ...

