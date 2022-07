“Quando io e Gianni Agnelli ci ritrovammo nudi nella hall dell’hotel de Paris” | i racconti memorabili di Ljuba Rizzoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 luglio 2022) Gli agguati del principe Fahd d’Arabia (che nell’enfasi amorosa le strappa le extension), il corteggiamento fallito di Alain Delon e la liaison con l’Avvocato, con cui si ritrovò quasi nudade, a Montecarlo. La vita diè stata un giro di giostra tra mondanità estrema, incontri clamorosi, lutti di quelli che non si metabolizzano mai (la figlia Isabella morì suicida a 22 anni), grandi amori e giocate al casinò leggendarie quanto i suoi gioielli. Sette vite in una, insomma, che a 90 anni la vedova dell’indimenticabile editore e produttore cinematografico Andreaha raccontato a Vanity Fair in un’intervista che ha il sapore del plot di una docu-serie di Netflix destinate a ...