L’amichevole Napoli-Mallorca in pay per view (10 euro) su Facebook e Sky (Di sabato 30 luglio 2022) L’amichevole Napoli-RCD Mallorca di domani 31 luglio sarà visibile sul canale Facebook del Napoli e su Sky Sport in modalità pay per view al prezzo di 9,99 euro. La produzione dell’evento sarà completamente a cura del Napoli, con Sky che ritrasmetterà lo stesso spettacolo realizzato per il canale FB. Si comincerà 45 minuti prima del calcio d’inizio e la trasmissione continuerà, senza interruzioni, fino a circa 30 minuti dalla fine della partita. I conduttori saranno Claudia Napolitano e Luca Turco con l’inserimento frequente dei Fius Gamer Antonio, Andrea e Mirko Fusco. Oltre alla partita, raccontata da Carlo Alvino, ci saranno interviste a Luciano Spalletti nel pre e nel post gara, calciatori e tifosi. Sarà possibile votare i ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 luglio 2022)-RCDdi domani 31 luglio sarà visibile sul canaledele su Sky Sport in modalità pay peral prezzo di 9,99. La produzione dell’evento sarà completamente a cura del, con Sky che ritrasmetterà lo stesso spettacolo realizzato per il canale FB. Si comincerà 45 minuti prima del calcio d’inizio e la trasmissione continuerà, senza interruzioni, fino a circa 30 minuti dalla fine della partita. I conduttori saranno Claudiatano e Luca Turco con l’inserimento frequente dei Fius Gamer Antonio, Andrea e Mirko Fusco. Oltre alla partita, raccontata da Carlo Alvino, ci saranno interviste a Luciano Spalletti nel pre e nel post gara, calciatori e tifosi. Sarà possibile votare i ...

napolista : L’amichevole #NapoliMallorca in pay per view (10 euro) su Facebook e Sky La produzione dell’evento sarà a cura del… - ParliamoDiNews : Napoli-Mallorca: i convocati del club spagnolo per l`amichevole a Castel di Sangro #napoli-mallorca #convocati… - NapoliNewsRobot : From: tuttonapoli UFFICIALE - Maiorca, i convocati per l'amichevole col Napoli: c'è l'ex Lazio Muriqi - tuttonapoli : UFFICIALE - Maiorca, i convocati per l'amichevole col Napoli: c'è l'ex Lazio Muriqi - sportli26181512 : Balotelli e lo scambio di battute con Spalletti: 'Gli ho detto che se vuole un attaccante...': Se fosse per Mario B… -