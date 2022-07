Sophie Codegoni spiega la sua assenza dai social e si rivolge agli haters (VIDEO) (Di venerdì 29 luglio 2022) Sophie Codegoni torna sui social e si rivolge agli haters e i commenti ricevuti: ecco cosa è emerso dalle sue parole Sophie Codegoni ogni giorno riceve tantissimo affetto da parte dei fan. E’ stata una delle concorrenti più amate e seguite durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. La giovane modella dopo il reality show non si è più fermata lavorando su nuovi ed inediti progetti. La sua brillante carriera negli ultimi mesi si è arricchita di tantissime novità, lo scorso 20 giugno ha lanciato il suo primo brand di gioielli realizzato con il suo Alessandro Basciano “ASBC”. Leggi anche –> dayane mello rilascia uno sfogo sono stanca di essere giudicata Le parole dell’ex gieffina… Nelle ultime ore Sophie è tornata sui ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 29 luglio 2022)torna suie sie i commenti ricevuti: ecco cosa è emerso dalle sue paroleogni giorno riceve tantissimo affetto da parte dei fan. E’ stata una delle concorrenti più amate e seguite durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. La giovane modella dopo il reality show non si è più fermata lavorando su nuovi ed inediti progetti. La sua brillante carriera negli ultimi mesi si è arricchita di tantissime novità, lo scorso 20 giugno ha lanciato il suo primo brand di gioielli realizzato con il suo Alessandro Basciano “ASBC”. Leggi anche –> dayane mello rilascia uno sfogo sono stanca di essere giudicata Le parole dell’ex gieffina… Nelle ultime oreè tornata sui ...

