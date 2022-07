Sinner-Agamennone all’Atp di Umago: è semifinale italiana (Di venerdì 29 luglio 2022) Umago – Franco Agamennone vivrà un altro derby in semifinale e lo vivranno anche i tifosi italiani. Dopo aver battuto Marco Cecchinato nei quarti di finale all’Atp di Umago con il risultato di 6-2 6-1, ecco che arriva Jannik Sinner a sfidarlo. Quest’ultimo ha vinto con lo spagnolo Carballes Baena in due set (6-4 7-6 in oltre due ore di match). E allora una delle semifinali del torneo 250 avrà un sapore azzurro ancora una volta. Ma solo un italiano potrà entrare in finale. Intanto Agamennone vive la sua favola personale. Naturalizzato italiano proverà a fare l’impresa con Sinner: “E’ stato un match duro nonostante il punteggio ma sono davvero felice di aver vinto – ha commentato l’italo-argentino visibilmente emozionato come riporta il sito ufficiale ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 29 luglio 2022)– Francovivrà un altro derby ine lo vivranno anche i tifosi italiani. Dopo aver battuto Marco Cecchinato nei quarti di finaledicon il risultato di 6-2 6-1, ecco che arriva Jannika sfidarlo. Quest’ultimo ha vinto con lo spagnolo Carballes Baena in due set (6-4 7-6 in oltre due ore di match). E allora una delle semifinali del torneo 250 avrà un sapore azzurro ancora una volta. Ma solo un italiano potrà entrare in finale. Intantovive la sua favola personale. Naturalizzato italiano proverà a fare l’impresa con: “E’ stato un match duro nonostante il punteggio ma sono davvero felice di aver vinto – ha commentato l’italo-argentino visibilmente emozionato come riporta il sito ufficiale ...

