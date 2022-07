“Io rimbalzata da un consultorio nelle Marche | ci ho messo un mese per riuscire ad abortire Per dissuadermi mi hanno dato opuscoli religiosi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 luglio 2022) “È assurdo che da quando ho fatto il test di gravidanza all’intervento sia passato une che pur essendo partita in anticipo io debba essere stata costretta adal limite della nona settimana”. La testimonianza, raccolta da ilfattoquotidiano.it, arriva dallee denuncia le difficoltà vissute da una coppia tra Pesaro e Rimini. Continua l’inchiesta a puntate sullo stato di applicazione delle linee di indirizzo del ministero della Salute sull’aborto farmacologico e sulle limitazioni al diritto di interrompere la gravidanza in Italia. Chiunque voglia condividere la sua esperienza scriva a redazioneweb@ilfattoquotidiano.it. Il caso – M. e A. si descrivono come “una coppia di adulti sopra i 35 anni, entrambi con studi universitari e liberi professionisti con sufficiente disponibilità economica”. Lo specificano “per far ...