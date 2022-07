Elezioni | Conte | ' Pd fa ammucchiata | mai alleati'

(Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Io non apro e chiudo spiragli, fessure. Ieri ho detto che per il futuro non escludo un dialogo con il Pd, ma non parlavo di alleanza, vedo che il Pd ha cambiato posizione anche sul salario minimo". Nessuna alleanza dunque in vista? "Assolutamente no. Che rapporti può avere il M5S con una forza politica che fa alleanze che vanno da Calenda a Renzi a Di Maio, è un'in cui non ci potremo mai ritrovare", perché regge su "personalità divisive, la politica fatta così è tutto e il contrario di tutto". Così il leader del M5S Giuseppe, ai microfoni di Rtl 102.5.

In merito invece al Pd: 'Non mi piace fare l'opinionista sulle scelte degli altri, ma è ovvio che il Pd è stato preso in contropiede dalle scelte di Giuseppe Conte e capisco il momento di confusione. Elezioni, la diretta - Conte: "Dialogo con il Pd Solo se si schiera coi deboli". Meloni: "L'Italia guidata da Fdi sarà affidabile all'estero" Di fronte alla minaccia del governo più a destra che l'Italia abbia mai avuto, il centro sinistra si presenta al voto più diviso che mai