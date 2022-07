‘E’ un’idea eccitante’ – L’uomo del Leeds ammette che potrebbe lasciare il club (Di venerdì 29 luglio 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Jamie Shackleton del Leeds United ha sigillato un trasferimento in prestito al Millwall questa estate, ma il giocatore potrebbe ora unirsi ai Lions su base permanente dalla prossima stagione in poi. Shackleton ha ottenuto solo 14 presenze in Premier League con il Leeds United la scorsa stagione, sette delle quali da titolare. Il 22enne ha giocato un totale di 78 partite con la squadra dello Yorkshire, ma al momento non è un titolare regolare per il club. L’uomo del Leeds è al club dal 2018, ma quel periodo potrebbe finire presto. Shackleton cercherà di svilupparsi ulteriormente come giocatore in questa stagione con tempo di gioco regolare e ha recentemente ammesso di essere disposto a ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 29 luglio 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Jamie Shackleton delUnited ha sigillato un trasferimento in prestito al Millwall questa estate, ma il giocatoreora unirsi ai Lions su base permanente dalla prossima stagione in poi. Shackleton ha ottenuto solo 14 presenze in Premier League con ilUnited la scorsa stagione, sette delle quali da titolare. Il 22enne ha giocato un totale di 78 partite con la squadra dello Yorkshire, ma al momento non è un titolare regolare per ildelè aldal 2018, ma quel periodofinire presto. Shackleton cercherà di svilupparsi ulteriormente come giocatore in questa stagione con tempo di gioco regolare e ha recentemente ammesso di essere disposto a ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @ACMonza: #Rovella è un'idea concreta per il centrocampo. La situazione - borghi_claudio : @bashir_221928 @eurallergico @Ilpiacentinoir1 @dottorbarbieri Sarà un dato di fatto ma ci ho lavorato, tanto. E qui… - CottarelliCPI : Grazie a Draghi per quello che ha fatto e anche per la coerenza che ha mostrato. Aveva detto che la grande coalizio… - GuerrieroMorgan : Situazione fantascientifica...sta sera ho una cena a casa di un mio amico, con altri due amici e le loro rispettive… - vincenzoNGaudio : @Rita06297204 @IONONVOTO2022 @MAOFOTOMAO Vi farei perdere tempo. Purtroppo avete un'idea di politici con una coscie… -