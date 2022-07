Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2022 ore 09:45 (Di giovedì 28 luglio 2022) Viabilità DEL 28 LUGLIO 2022 ORE 09:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. ANCORA DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE PARALIZZA IL TRAFFICO SULL’ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE. CIRCOLazioNE ANCORA BLOCCATA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA. SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO NELLE DUE DIREZIONI. FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA. INFINE TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA PONTINA IN PROSSIMITÀ DI VIA DEI RUTULI VERSO Roma; DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 luglio 2022)DEL 28 LUGLIOORE 09:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. ANCORA DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE PARALIZZA IL TRAFFICO SULL’ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE. CIRCONE ANCORA BLOCCATA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA. SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO NELLE DUE DIREZIONI. FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA. INFINE TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA PONTINA IN PROSSIMITÀ DI VIA DEI RUTULI VERSO; DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral

