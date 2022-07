Rosalba Giugni Marevivo | A Capri e Anacapri un passo importante in direzione dell’area marina protetta

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 28 luglio 2022) Pubblichiamo la lettera aperta di, presidente di, a proposito del recente provvedimento messo in atto dalle amministrazioni die Anaallo scopo di limitare con le boe il passaggio e l’ancoraggio dei natanti a motore. diL’isola azzurra, l’isola dell’amore, l’isola più bella del mondo. Potremmo continuare all’infinito elencando gli appellativi cheha suscitato nella sua millenaria storia. Chi non vorrebbe vivere l’atmosfera e la bellezza di questo scoglio di rocce calcaree nel blu cobalto del Mediterraneo? Fiumi di persone arrivano da tutti i paesi del pianeta per godere, chi per un solo giorno, chi per una sosta più lunga nei fastosi alberghi, nei B&B o ancorati in lussuosi yacht, delle ...