Barcellona: Kounde sempre più vicino: affare da 50 milioni (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Barcellona sempre più vicino a Kounde: il difensore ha lasciato il ritiro del Siviglia, che riceverà 50 milioni Il Barcellona è pronto a chiudere con il Siviglia per Kounde. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'affare si chiuderà a 50 milioni più bonus. Nel frattempo il calciatore ha lasciato il ritiro del Siviglia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

tancredipalmeri : Bruttissima notizia per i tifosi interisti. Durante la scorsa notte il Barcellona ha pareggiato l’offerta del Chel… - tancredipalmeri : Quindi Koulibaly, che era stato messo in standby dal Barcellona in attesa che si capisse se Koundé sarebbe arrivato… - tancredipalmeri : Attenzione perché lo standby della cessione di Skriniar è dovuto principalmente al fatto che il PSG sta monitorando… - newsulcalcioita : #Barcellona,Jules #Koundè è atterrato in Catalogna per completare il suo trasferimento. #Koundè svolgerà le visite… - DIRETTADCM : ?? ULTIM'ORA ?? #Koundè è atterrato a #Barcellona! ???? Il difensore centrale classe '98 sosterrà le visite mediche dom… -