Atletica, Gianmarco Tamberi parteciperà agli Europei? I dubbi del Campione Olimpico dopo i Mondiali (Di giovedì 28 luglio 2022) Gianmarco Tamberi ha sfiorato la medaglia di bronzo ai Mondiali. Il Campione Olimpico di salto in alto è riuscito a superare 2.33 metri al secondo tentativo, ma purtroppo quella misura lo ha costretto in quarta posizione visto che l’ucraino Andriy Protsenko è riuscito nel suo intento al primo assalto. Il marchigiano aveva avuto una complicata marcia di avvicinamento alla rassegna iridata a causa di un fastidio alla gamba di stacco, ma nell’appuntamento più importante della stagione era riuscito a fare emergere la sua caparbietà e la sua tenacia, agguantando un risultato di tutto rispetto in una gara dall’elevatissimo contenuto tecnico. Il ribattezzato Gimbo ha mancato l’appuntamento con l’unico oro che manca al suo glorioso palmares, ma ha già dato l’appuntamento ai ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022)ha sfiorato la meda di bronzo ai. Ildi salto in alto è riuscito a superare 2.33 metri al secondo tentativo, ma purtroppo quella misura lo ha costretto in quarta posizione visto che l’ucraino Andriy Protsenko è riuscito nel suo intento al primo assalto. Il marchigiano aveva avuto una complicata marcia di avvicinamento alla rassegna iridata a causa di un fastidio alla gamba di stacco, ma nell’appuntamento più importante della stagione era riuscito a fare emergere la sua caparbietà e la sua tenacia, agguantando un risultato di tutto rispetto in una gara dall’elevatissimo contenuto tecnico. Il ribattezzato Gimbo ha mancato l’appuntamento con l’unico oro che manca al suo glorioso palmares, ma ha già dato l’appuntamento ai ...

ParliamoDiNews : Chi è Gianmarco Tamberi? Mondiali Atletica, Altezza, Fidanzata, Matrimonio | Chiecosa #GrandeFratelloVIP… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Gianmarco Tamberi conquista il quarto posto nel salto in alto ai Mondiali in Oregon, fermandosi a 2.35 dopo aver saltato… - NotizieTg : Gimbo Tamberi chiude al quarto posto 5.30 Vola fino a 2.33 Gianmarco Tamberi nella finale del salto in alto, vett… - pccpla : RT @Agenzia_Ansa: Gianmarco Tamberi conquista il quarto posto nel salto in alto ai Mondiali in Oregon, fermandosi a 2.35 dopo aver saltato… - Fprime86 : RT @Eurosport_IT: Gimbo non nasconde un po’ di delusione, ma per il futuro è fiducioso!! ???? ?? L’intervista completa: -