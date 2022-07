Juventus, il saluto di Ramsey: “Non dimenticherò mai questa esperienza, è stato un piacere” (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Voglio concentrarmi sugli aspetti positivi e soprattutto sul fatto che mi sono divertito a passare del tempo a Torino. Sono molto grato ai tifosi e agli italiani che sono cordiali, solidali e appassionati: è stato un piacere conoscerli in questi tre anni. Grazie”. E’ questo il commiato di Aaron Ramsey affidato ai social dopo il suo addio alla Juventus in seguito alla rescissione contrattuale: “Non dimenticherò mai questa esperienza condivisa insieme. In bocca al lupo amici. Grazie mille”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Voglio concentrarmi sugli aspetti positivi e soprattutto sul fatto che mi sono divertito a passare del tempo a Torino. Sono molto grato ai tifosi e agli italiani che sono cordiali, solidali e appassionati: èunconoscerli in questi tre anni. Grazie”. E’ questo il commiato di Aaronaffidato ai social dopo il suo addio allain seguito alla rescissione contrattuale: “Nonmaicondivisa insieme. In bocca al lupo amici. Grazie mille”. SportFace.

