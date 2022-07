Germania - Ufficiale: il governo taglia gli incentivi per elettriche e plug-in (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il governo tedesco ha deciso di rivedere in modo sostanziale l'attuale struttura del sistema di agevolazioni alla mobilità alla spina, tagliando gli incentivi alle elettriche a partire dal 2023 e cancellando del tutto i sussidi alle ibride plug-in. La decisione, ufficializzata dal ministero dell'Economia dopo diversi mesi di discussioni all'interno della coalizione di maggioranza e della politica tedesca, è stata motivata con la crescente adozione delle auto a batteria e il venir meno della necessità di sostenere le vendite. "La mobilità elettrica ha spiegato il ministro Robert Habeck è ormai passata al mercato di massa: l'obiettivo del milione di veicoli (elettrici e ibridi, ndr) in circolazione sulle strade è stato raggiunto nel 2021 e quest'anno saremo vicini ai 2 milioni. Quindi le auto ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 27 luglio 2022) Iltedesco ha deciso di rivedere in modo sostanziale l'attuale struttura del sistema di agevolazioni alla mobilità alla spina,ndo gliallea partire dal 2023 e cancellando del tutto i sussidi alle ibride-in. La decisione, ufficializzata dal ministero dell'Economia dopo diversi mesi di discussioni all'interno della coalizione di maggioranza e della politica tedesca, è stata motivata con la crescente adozione delle auto a batteria e il venir meno della necessità di sostenere le vendite. "La mobilità elettrica ha spiegato il ministro Robert Habeck è ormai passata al mercato di massa: l'obiettivo del milione di veicoli (elettrici e ibridi, ndr) in circolazione sulle strade è stato raggiunto nel 2021 e quest'anno saremo vicini ai 2 milioni. Quindi le auto ...

