Gazzetta | Perso Bremer | Inzaghi non accetterebbe la partenza di Skriniar

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato in uscita dell'Inter. Il tecnico Simone Inzaghi fa muro. Sulla Rosea si legge che aveva dato il benestare all'operazione Bremer da tempo, e che non è un mistero. Ma ora che il brasiliano è sfumato, non accetterebbe più la partenza di Skriniar. Il punto non è solo lo slovacco. Il discorso del tecnico va allargato anche a Dumfries. E c'è una precisa ragione tecnica da considerare. Sugli esterni è già andato via Perisic, una perdita dolorosa che il tecnico avrebbe evitato volentieri: per la permanenza del croato il tecnico si era anche speso Personalmente. Cambiare entrambe le fasce nella stessa sessione, vorrebbe dire fare un salto nel vuoto, giocare d'azzardo in un ruolo che da sempre il tecnico considerale centrale per ...

