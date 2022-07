Energia, Cingolani: "Se inverno non sarà troppo freddo ce la caveremo" (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 luglio 2022 La parole del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani in conferenza stampa alla sede del ministero a Roma. Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 luglio 2022 La parole del ministro della Transizione ecologica Robertoin conferenza stampa alla sede del ministero a Roma.

MiTE_IT : Cingolani a Bruxelles per il Consiglio europeo sull'#Energia: per l'Italia lo stoccaggio di gas ha superato il 70%.… - Affaritaliani : Energia, Cingolani: 'Se inverno non sarà troppo freddo ce la caveremo' - marnatiofficial : Qui ??Roma con il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, per la Commissione Ambiente Energia e Sost… - Dome689 : Cingolani, totale indipendenza dal gas russo nel 2024 - sdavite110 : RT @SI_sinistra: #Piombino, Fratoianni: “Cingolani e Giani, sospendete iter installazione #rigassificatore, non fate finta di niente” #Al… -