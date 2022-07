Bosch - Bari, salva la fabbrica-simbolo del common rail: stop agli esuberi e nuovi investimenti (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'impianto della Bosch di Modugno, alle porte di Bari, entra ufficialmente in una nuova fase della sua lunga storia: la multinazionale tedesca e i rappresentanti dei lavoratori, da diversi mesi in trattative per scongiurare il ridimensionamento della fabbrica diventata il simbolo della rivoluzione del common rail, hanno firmato l'accordo quadro sul futuro del sito e sulla sua trasformazione industriale. L'intesa è valida per i prossimi cinque anni (fino al termine del 2027) e prevede tutta una serie di impegni sul fronte manifatturiero e, ancor di più, occupazionale: infatti, i 700 esuberi annunciati dai tedeschi alla fine di gennaio sono stati scongiurati. L'accordo. Per il prossimo quinquennio, la Bosch "garantisce di non chiudere lo stabilimento e ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'impianto delladi Modugno, alle porte di, entra ufficialmente in una nuova fase della sua lunga storia: la multinazionale tedesca e i rappresentanti dei lavoratori, da diversi mesi in trattative per scongiurare il ridimensionamento delladiventata ildella rivoluzione del, hanno firmato l'accordo quadro sul futuro del sito e sulla sua trasformazione industriale. L'intesa è valida per i prossimi cinque anni (fino al termine del 2027) e prevede tutta una serie di impegni sul fronte manifatturiero e, ancor di più, occupazionale: infatti, i 700annunciati dai tedeschi alla fine di gennaio sono stati scongiurati. L'accordo. Per il prossimo quinquennio, la"garantisce di non chiudere lo stabilimento e ...

