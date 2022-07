Renzi: spero che Giorgia Meloni non vinca, ma se gli italiani le daranno la fiducia la rispetterò (Di martedì 26 luglio 2022) “Non so se Letta mi chiamerà, ma mi sembra l’ultimo dei problemi. Tutti pensano alle alleanze, ma io sono mezzo pazzo, non mi interessano le alleanze, posso anche andare da solo, contano le idee. Certo voglio prendere almeno il 5%”. Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi intervistato su la7. “Sicuramente non andiamo con Giorgia Meloni e con chi come Conte ha impersonato una strategia masochista. Con gli altri vediamo, ragionano di alleanze più per sistemare le persone, ma prima si decida che cosa fare”. I sondaggi sono favorevoli a Fratelli d’Italia. “Ci sono 61 giorni, può succedere di tutto – risponde l’ex presidente del consiglio – anche che i sondaggi vengano smentiti. Io sono contro Meloni e spero che non vinca, ma se le daranno la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 luglio 2022) “Non so se Letta mi chiamerà, ma mi sembra l’ultimo dei problemi. Tutti pensano alle alleanze, ma io sono mezzo pazzo, non mi interessano le alleanze, posso anche andare da solo, contano le idee. Certo voglio prendere almeno il 5%”. Lo ha detto il leader di Italia viva Matteointervistato su la7. “Sicuramente non andiamo cone con chi come Conte ha impersonato una strategia masochista. Con gli altri vediamo, ragionano di alleanze più per sistemare le persone, ma prima si decida che cosa fare”. I sondaggi sono favorevoli a Fratelli d’Italia. “Ci sono 61 giorni, può succedere di tutto – risponde l’ex presidente del consiglio – anche che i sondaggi vengano smentiti. Io sono controche non, ma se lela ...

