Pentathlon, Mondiali 2022: Parisi, Colasanti e Cicinelli passano alla semifinale, eliminato Malan

Buone notizie per l'Italia dai Campionati Mondiali di Pentathlon moderno 2022, in corso di svolgimento ad Alessandria d'Egitto. Oggi erano in programma le qualificazioni maschili con il primo turno che apre le porte alle semifinali, mentre la finale si disputerà sabato 30 luglio, assieme all'ultimo atto della gara femminile. Presso gli impianti dell'Arab Academy for Science Technology & Maritime Transport (AASTMT) sono tre gli azzurri che hanno staccato il pass per il turno successivo e si tratta di Giuseppe Mattia Parisi, Matteo Cicinelli e Alessandro Colasanti. Eliminato, invece, Giorgio Malan. Nel Gruppo A migliore prestazione per il cinese Zhang Linbin con 1167 punti a pari merito con il sud-coreano Woongtae Jun. A quota 1166 gli egiziani Ahmed ...

