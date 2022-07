Torna 'Notizie dell'Amiata': in programma quattro incontri sulle parole della contemporaneità (Di lunedì 25 luglio 2022) Modererà Francesca Fanuele, giornalista conduttrice del Tg di La7. Ingresso libero a tutti gli eventi. Leggi su grossetonotizie (Di lunedì 25 luglio 2022) Modererà Francesca Fanuele, giornalista conduttrice del Tg di La7. Ingresso libero a tutti gli eventi.

Corriere : «Non è infarto, ma Covid», donna torna a casa e muore. La denuncia del marito - Agenzia_Ansa : Torna ai livelli precedenti l'attacco russo in Ucraina il prezzo del frumento nel giorno dell'accordo tra Mosca e K… - Agenzia_Ansa : Giovanni Allevi torna a parlare sui social: 'In ospedale compongo, la mia malattia diventerà una melodia'. Il music… - ValBrembanaWeb : La cantautrice Greta Caserta torna nella sua San Pellegrino. Apre la Settimana della musica (video)… - Breaking24_7 : RT @milanomagazine: Il Palio del Golfo torna quest'anno con l'edizione numero 97 dopo la sospensione per la pandemia nel 2020 e un’edizione… -