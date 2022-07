La Roma accelera sul mercato: ad un passo il giocatore del PSG (Di lunedì 25 luglio 2022) A Roma il clima è davvero incandescente. I tifosi giallorossi, dopo tanti anni, sembrano essere tutti compatti e uniti attorno a squadra, tecnico e società. La proprietà dei Friedkin sta facendo sognare tutto il popolo giallorosso regalando in due anni prima Mourinho in panchina, e poi in campo una delle stelle della Serie A, nonchè Mvp della stagione 19/20, Paulo Dybala. Ma sembrano non volersi fermare qui. Infatti, da giorni, si parla di un grandissimo interessamento per Wijnaldum del Psg. Georginio Wijnaldum Paris Saint-GermainE secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c’è una nuova strategia per portare l’olandese nella Capitale. La proprietà americana vuole sfruttare gli ottimi rapporti che ci sono con il presidente Al Khelaifi perchè entrambi accaniti oppositori della SuperLega che all’interno dell’Eca si sono opposti in prima persona alla ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 25 luglio 2022) Ail clima è davvero incandescente. I tifosi giallorossi, dopo tanti anni, sembrano essere tutti compatti e uniti attorno a squadra, tecnico e società. La proprietà dei Friedkin sta facendo sognare tutto il popolo giallorosso regalando in due anni prima Mourinho in panchina, e poi in campo una delle stelle della Serie A, nonchè Mvp della stagione 19/20, Paulo Dybala. Ma sembrano non volersi fermare qui. Infatti, da giorni, si parla di un grandissimo interessamento per Wijnaldum del Psg. Georginio Wijnaldum Paris Saint-GermainE secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c’è una nuova strategia per portare l’olandese nella Capitale. La proprietà americana vuole sfruttare gli ottimi rapporti che ci sono con il presidente Al Khelaifi perchè entrambi accaniti oppositori della SuperLega che all’interno dell’Eca si sono opposti in prima persona alla ...

