Incendio a Cinigiano in Maremma | a fuoco ettari di bosco | il paese è stato evacuato

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 25 luglio 2022)in, adi. Dopo il dirompente rogo in Versilia, la Toscana non smette di bruciare. Iltotalmentea causa delle fiamme che minacciano la zona residenziale.in, adiAncora fiamme in Toscana. La Regione continua a bruciare senza sosta. Dopo i giorni atroci vissuti in Versilia, ilha raggiunto anche la. Undi vaste proporzioni, in particolare, è divampato nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 luglio in una zona boschiva situata nei presso del ...