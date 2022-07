Covid in Lombardia, contagi in calo: 2.331 positivi. A Bergamo 189 nuovi casi (Di lunedì 25 luglio 2022) I dati regionali Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (48). A fronte di 13.057 tamponi effettuati, sono 2.331 i nuovi positivi (17,8%). Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 25 luglio 2022) I dati regionali Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (48). A fronte di 13.057 tamponi effettuati, sono 2.331 i(17,8%).

