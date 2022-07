Anticipazioni Amici | i Prof della nuova edizione 2 esclusioni

Leggi su zon

(Di lunedì 25 luglio 2022), continuano ad arrivare nuove news sulladel talent show di Maria De Filippi2022. Nella giornata di ieri sui vari canali social, Twitter e non solo impazzava la news con il nuovo cast docenti. Ebbene sarebbero due leeccellenti. Ad anticipare il tutto il sito di Davide Maggio. Ebbene al Canto isarebbero: Rudy Zerby, Lorella Cuccarini e Arisa, mentre al Ballo i docenti dovrebbero essere Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Ebbene le grandi escluse sarebbero Anna Pettinelli e Veronica Peparini sostituite da Arisa di ritorno come ospite fissa da Cantando sotto le Stelle ed Emanuel Lo compagnocantante Giorgia. Ci sarà qualche risvolto? Non ci resta che aspettare ...