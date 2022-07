Repubblica: il Milan è più debole dello scorso anno, Kessié non è stato sostituito (Di domenica 24 luglio 2022) Sabato grigio per le amichevoli, sia pure nel calcio di luglio. L’Inter ha perso 1-0 a Lens. Il Milan è stato battuto 3-2 dagli ungheresi del Zte. Scrive Repubblica: Le carenze del Milan si sono notate in Ungheria, dove i campioni d’Italia hanno incassato tre gol in mezzora dal modesto Zte. Giroud e Krunic renderanno a gioco lungo meno amara la sconfitta (3-2), ma i rossoneri – è un dato di fatto – sono più deboli dell’anno scorso, visto che Kessié non è ancora stato sostituito e che l’upgrade in attacco, giudicato essenziale da Pioli per il salto di qualità, ancora non c’è. Resta in piedi la trattativa per il belga De Ketelaere che oggi non è stato convocato per la prima giornata del ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 luglio 2022) Sabato grigio per le amichevoli, sia pure nel calcio di luglio. L’Inter ha perso 1-0 a Lens. Ilbattuto 3-2 dagli ungheresi del Zte. Scrive: Le carenze delsi sono notate in Ungheria, dove i campioni d’Italia hincassato tre gol in mezzora dal modesto Zte. Giroud e Krunic rendera gioco lungo meno amara la sconfitta (3-2), ma i rossoneri – è un dato di fatto – sono più deboli dell’, visto chenon è ancorae che l’upgrade in attacco, giudicato essenziale da Pioli per il salto di qualità, ancora non c’è. Resta in piedi la trattativa per il belga De Ketelaere che oggi non èconvocato per la prima giornata del ...

