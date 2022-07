La storia tra Hockey Sarzana e mister Bertolucci è ai titoli di coda - Cronaca - lanazione.it (Di domenica 24 luglio 2022) Il tecnico Bertolucci con Corona e il sindaco Cristina Ponzanelli Sarzana (La Spezia) 24 luglio 2022 - E' arrivata ai titoli di coda la storia tra l'Hockey Sarzana Gamma Innovation e il tecnico Mirko ... Leggi su lanazione (Di domenica 24 luglio 2022) Il tecnicocon Corona e il sindaco Cristina Ponzanelli(La Spezia) 24 luglio 2022 - E' arrivata aidilatra l'Gamma Innovation e il tecnico Mirko ...

N_DeGirolamo : Leggo l’apertura di @repubblica in compagnia di un caffè. Una sola riflessione: la storia si impara, non si legge s… - RaiTre : Gli effetti del riscaldamento globale sono ormai una realtà, non si tratta più solo di semplici “previsioni”: in mo… - marcodimaio : L'omicidio di #PaoloBorsellino e degli uomini della sua scorta resta tra le pagine più buie della nostra storia. Il… - DivulgoConAnsia : RT @RaiTre: Gli effetti del riscaldamento globale sono ormai una realtà, non si tratta più solo di semplici “previsioni”: in molti luoghi i… - ragione_ho : @intertristi1899 Minchia tra l'altro uno tra le 10 migliori squadre di Serie A della storia. Sicuramente segue il calcio da ieri -