Scamacca al West Ham per 36 milioni più bonus - Sport - quotidiano.net

Ekremkonur : ?? Gianluca Scamacca ?? West Ham ? ???? #WHUFC - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @SassuoloUS, proseguono i contatti con @WestHam e @PSG_inside per #Scamacca - DiMarzio : #Calciomercato | Il @WestHam insiste per #Scamacca e #Kostic: i dettagli - Riccardo_ScZ : Scamacca al West Ham è la morte de Galopeira - DailyMercato : ?? Accord West Ham-Sassuolo pour Scamacca, qui n'ira pas au #PSG @DiMarzio -

A conti fatti,passa alHam per una cifra vicina ai 50 milioni, una valutazione coerente con il valore di mercato del giocatore che in passato è stato a più riprese nel mirino di vari ...Dopo chiuso perilHam vuole pescare ancora in Italia e bussa in casa Napoli per Zielinski Dopo chiuso perilHam vuole pescare ancora in Italia e bussa in casa Napoli per Zielinski. Gli ...Piotr Zielinski piace al Bayern Monaco ed al West Ham che ha già comprato Scamacca: il Napoli lo valuta 45 milioni di euro.Gianluca Scamacca torna ad essere al centro del calciomercato: l'attaccante lascerà il Sassuolo a breve. Un club ha formalizzato una maxi offerta.